Napoli, Kim volerà in Corea del Sud per il servizio militare: perché è una buona notizia

Mentre il Napoli si avvia a vincere il suo terzo Scudetto, la città è in festa. Tra i calciatori più decisivi della stagione vi è senza dubbio il difensore coreano Kim, il quale ha sostituito in maniera eccellente un calciatore del calibro di Kalidou Koulibaly.

Eppure, Aurelio De Laurentiis non riesce a stare sereno sul suo difensore. Colpa della clausola rescissoria da 40 mln di euro inserita nel suo contratto e attivabile dal primo al quindici luglio. Dalla Corea, però, arrivano buone notizie che potrebbero saltare il Napoli.

Come ripotato da Napoli News Korea, infatti, il difensore dovrà partire tra fine giugno e inizio luglio per svolgere il servizio militare obbligatorio in Corea del Sud e che lo vedrà assentarsi per circa tre settimane. Ciò determinerà sicuramente delle complicazioni sulle trattative dal momento che il giocatore sarà obbligato a restare nel suo paese senza la possibilità di svolgere visite mediche con altri club.