Napoli, Koopmeiners è il colpo Scudetto: cifre e ingaggio del 4° acquisto, ha già accettato il trasferimento

La SSC Napoli alla carica di Teun Koopmeiners. Come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha scelto il centrocampista dell’Atalanta per prendere il posto lasciato vuoto da Ndombele, un investimento importante che garantirebbe a Rudi Garcia di avere un titolare in più in mezzo al campo: “Muscoli, geometrie e gol, in un’unica soluzione. Dopo una lunga selezione, il Napoli ha rotto gli indugi e ha trovato il profilo ideale per l’investimento importante in mezzo al campo“.

“C’è un solo nome che mette tutti d’accordo, perché completerebbe il reparto a disposizione di Rudi Garcia aggiungendo una alternativa di grande valore al tridente protagonista dell’ultimo scudetto: Teun Koopmeiners sarebbe l’uomo giusto al posto giusto“. Per acquistare il Napoli dovrà fare un investimento da circa 35 milioni di euro, una somma che l’Atalanta non rifiuterà dopo aver dato parola al suo calciatore di farlo partire per tentare una esperienza in Champions League e lottare per lo Scudetto.

Da parte del giocatore sarebbe quindi già arrivato il sì al club azzurro. Per il calciatore è già pronto uno stipendio importante da 2.5 milioni di euro netti a stagione fino al 2028 che porterebbe il centrocampista a guadagnare circa un milione in più rispetto a quanto percepito a Bergamo.