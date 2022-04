Napoli, Koulibaly: “Abbiamo perso tanti punti in casa, restiamo in corsa per lo Scudetto”

Al termine della partita contro la Fiorentina, il calciatore del Napoli, Kalidou Koulibaly, ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha parlato della gara e del sogno Scudetto che resta ancora vivo.

“Cosa non va in casa? Non c’è alcuna spiegazione, ogni partita ha la sua storia. È vero che abbiamo perso tanti punti in casa, quello mi dispiace tanto perché con la tifoseria che abbiamo non dovrebbe succedere“.

“Ci dispiace, ma dobbiamo mettere queste sconfitte da parte e dobbiamo continuare a lavorare e a voler vincere le partite a tutti i costi, perché sarà quello che ci darà vita e ci terrà in corsa per lo scudetto“.

Il difensore azzurro ha quindi rilasciato parole di conforto alla squadra e la voglia di continuare a lottare per il tricolore.

Kalidou Koulibaly ha infine dichiarato: “Ci dispiace soprattutto per i tifosi, perché ci danno una vera spinta e una vera forza“.