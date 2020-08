Napoli, Koulibaly ancora nel mirino del Manchester City: proposti soldi più una contropartita

Uno dei grandi punti interrogativi che sta accompagnando il Napoli in questa sessione di mercato è la questione legata al futuro di Koulibaly. Il senegalese, infatti, dato per certo partente, ad oggi fa parte ancora della rosa azzurra, e la situazione non si smuoverà nel breve.

De Laurentiis non farà sconti a nessuno, come ripetuto ancora una volta. Oggi Gianluca Di Marzio di Sky ha parlato del Manchester City e di Koulibaly, spiegando che i rapporti tra le due società non sono proprio dei migliori.

Infatti, due anni fa, Jorginho all’ultimo non accettò più il passaggio ai citizens e scelse il Chelsea del suo ex allenatore, Maurizio Sarri. Ora comunque pare che il City sia tornato all’attacco per il senegalese e voglia inserire nella trattativa, oltre che ad una cospicua parte economica, il giovane Eric Garcia, classe 2001 e scuola Barcellona.

Al presidente non dispiacerebbe troppo questa soluzione vista la giovane età del difensore e già con una discreta esperienza sul campo. Ci saranno novità nei prossimi giorni.

C’è poi la questione Milik. La Juventus non è intenzionata a spendere troppo, e vorrebbe chiudere l’affare con delle contropartite tecniche ed una parte economica non troppo alta. Come riporta sempre Sky, De Laurentiis si riferiva proprio a loro quando parlava di avvoltoi.