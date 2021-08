Napoli, Koulibaly difensore ‘illegale’. Elogi anche da Spalletti: “Lo vorrei con me”

Il Napoli ha iniziato la stagione nel modo giusto, con il nuovo allenatore Luciano Spalletti che ha già dato la sua impronta di gioco alla squadra. Gli azzurri puntano a qualificarsi alla prossima Champions League e, per farlo, il mister ha bisogno dei calciatori più forti.

Tra questi vi è anche Kalidou Koulibaly, il quale è stato praticamente illegale anche nella partita contro il Bayern Monaco.

Ad elogiare il centrale azzurro è stato anche lo stesso Luciano Spalletti, il quale ha espresso il suo pensiero sul difensore.

“Incatenato per Koulibaly? Io mi incateno per tutti. Ho già detto che a me questa squadra piace così com’è. Io sono quello più felice del Napoli se la squadra resta così. Io Koulibaly lo vorrei con me. Non ho mai allenato uno forte come lui, sia come calciatore che come uomo“.

Un grande elogio da parte di Luciano Spalletti a Kalidou Koulibaly, il quale è stato definito uno dei calciatori più forti mai allenato.