Napoli, Koulibaly in bilico: sostituzione con Kim?

Kalidou Koulibaly ha un contratto in scadenza con il Napoli fissato al 2023. Attualmente il senegalese non ha raggiunto un accordo per il prolungamento pertanto il suo futuro è in bilico. La società azzurra potrebbe venderlo? Ad analizzare la situazione Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato di Sky.

L’analisi di Di Marzio

Nel corso della trasmissione Calciomercato l’Originale, in onda su Sky, il giornalista ha cercato di fare il punto sulla situazione del giocatore: “Se dovesse andare via Koulibaly, il Napoli tornerebbe su Kim, difensore coreano del Fenerbahce”.

Successivamente ha aggiunto: “Non si tratta di un nome inedito anche perché il club di Aurelio De Laurentiis lo aveva già messo nel mirino nello scorso gennaio. Quello di Kim è il primo obiettivo in caso di partenza del senegalese Kalidou Koulibaly”.

Per quanto riguarda Ostigard, la situazione appare diversa. Il giocatore non potrebbe sostituire il senegalese ma potrebbe essere solo quarto centrale. Infatti, potrebbe prendere il posto di Tuanzebe.