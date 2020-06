Napoli – Koulibaly, patto di mercato: in caso di offerta, ADL non si opporrà alla cessione

Secondo Sky Sport tra il Napoli e Kalidou Koulibaly vi sarebbe un particolare patto di mercato, una sorta di gentlemen’s agreement basato sulle parola di entrambi le parti. Tale accordo prevede che in caso di offerta congrua pervenuta alle casse del Napoli per il calciatore senegalese, Aurelio De Laurentiis non si opporrà alla cessione.

Una clausola rescissoria non scritta quindi. Ovviamente ci sono da capire due cose: la volontà dello stesso Koulibaly e la cifra che il Napoli potrà ritenere congrua per un’eventuale cessione. Al primo interrogativo è difficile rispondere poiché il calciatore non ha mai fatto trasparire alcunché riguardo al suo futuro.

Per rispondere al secondo quesito, quello legato al valore dell’eventuale offerta, ci viene in soccorso Aurelio De Laurentiis, che appena in queste ultime ore ha rilasciato alcune importanti dichiarazioni. Tra le parole del patron azzurro infatti si evidenzia come al momento non ci sia minimamente la necessità di vendere.

In particolare Kalidou Koulibaly ha ancora altri 2 anni di contratto con il Napoli, motivo per cui sul suo valore non sarà effettuato alcuno sconto. Anzi, la cifra indicata come base per imbastire la trattativa con la società azzurra sembra ben chiara: 100 milioni di euro.

Stesso ragionamento e stessa valutazione sono validi anche per un altro gioiello della rosa azzurra, il centrocampista spagnolo Fabian Ruiz. Per poter anche solo parlare con il Napoli e sedersi al tavolo ad imbastire una trattativa, occorrerà una cifra a 3 cifre. Parola di De Laurentiis.