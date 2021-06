Napoli, Koulibaly per fare cassa: anche Armando Izzo come possibile sostituto?

Aurelio De Laurentiis è impegnato nel programmare la prossima stagione. Il presidente azzurro in questo giorni sta decidendo le strategie da adottare per il mercato estivo in attesa dell’apertura di luglio.

Molti sono i nomi accostati agli azzurri e che potrebbero prendere il posto di alcuni dei calciatori attualmente presenti nella squadra partenopea. La mancata qualificazione in Champions League, infatti, pesa come un macigno per le casse della dirigenza che ora ha la necessità di fare cassa.

Uno dei big che potrebbe andare via è Kalidou Koulibaly. Il centrale azzurro ha infatti spasimanti in tutta Europa e il Napoli vorrebbe cederlo solo per una cifra superiore ai 50 milioni di euro.

In caso di addio di Koulibaly, un nome che Giuntoli potrebbe sondare è quello di Armando Izzo. Il difensore del Torino è infatti cresciuto negli ultimi anni e sarebbe pronto per una grande piazza come Napoli.

Già lo scorso anno il difensore è stato accostato al Napoli, ma alla fine non si è fatto nulla. Con l’addio di Koulibaly tutto potrebbe cambiare. Il difensore napoletano non ci penserebbe due volte ad accettare la maglia della sua città e sarebbe disposto anche a rifiutare altre grandi squadra pur di venire a Napoli.