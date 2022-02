Napoli, Koulibaly pronto a rinnovare: la cifra richiesta dal calciatore

Kalidou Koulibaly è un difensore legato contrattualmente al Napoli fino al 30 giugno 2023. Il calciatore potrebbe rinnovare ma solo con la giusta strategia da parte del club; vediamo quindi le ultime vicende legate alla trattativa riportate dall’edizione odierna della Repubblica.

Futuro incerto per il difensore

Koulibaly questa sera sarà impegnato con la sua nazionale, il Senegal, per la finale della Coppa D’Africa. Successivamente tornerà a disposizione di Spalletti e del Napoli ma ci sono ancora dubbi sul rinnovo del contratto in scadenza nel 2023. Aurelio De Laurentiis ha cambiato totalmente politica societaria, fermando a 3,5 milioni di euro a stagione il tetto massimo del monte ingaggi.

“La Coppa d’Africa in bacheca sarebbe un’iniezione d’entusiasmo incredibile per il campione pronto a raccogliere l’anno prossimo la fascia di capitano da Lorenzo Insigne. Il contratto in scadenza nel 2023 potrebbe trasformare la necessità di parlare del futuro in una risorsa: Koulibaly sta prendendo in considerazione l’idea di spalmare il maxi-ingaggio e diventare la bandiera del Napoli” riporta Repubblica.

Stando, quindi, a quanto riportato dall’edizione online del quotidiano, pare che il difensore si accontenterebbe di 3,5 milioni a stagione pur di rimanere a Napoli e raccogliere la fascia di capitano di Lorenzo Insigne.

Il calciatore, infatti, è quello più pagato della rosa azzurra: ben 6 milioni di euro all’anno. Per mettere quindi la firma sul rinnovo, il Napoli dovrà trovare la giusta strategia di mercato.