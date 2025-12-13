sabato, Dicembre 13, 2025
Napoli, la cifra offerta a Koulibaly: il mancato ritorno

Francesca Panico
Di Francesca Panico
Giovanni Manna è alla ricerca di un nuovo giocatore che possa colmare la voragine che c’è in centrocampo. Il Napoli, mai come quest’anno, ha subito una serie di infortuni che hanno messo in seria difficoltà Antonio Conte ed il suo team.

Una zona che, invece, offre una maggiore garanzia è quella della difesa. Il Mister, nelle ultime partite, ha optato per il 3-4-2-1. A dare una svolta è stato il trio: Rahmani, Buongiorno e Beukema. Soltanto durante l’ultimo match contro il Benfica, il terzetto ha mostrato qualche incertezza in più. Attualmente, però, Aurelio De Laurentiis non è alla ricerca di nessun altro.

Un anno fa, il proprietario della SSC Napoli ed il direttore sportivo fecero un grande tentativo: riportare Koulibaly alle sue origini partenopee.

Attualmente, Kalidou gioca in Arabia, lontano da qualsiasi offerta europea.

Al tempo, il club napoletano era disposto ad offrire un contratto da 18 mesi con un ingaggio che si aggirava tra i 2 milioni/ 2 milioni e mezzo. Gli agenti non arrivarono ad un accordo.

