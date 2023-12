Napoli, Kubo incanta: ADL ci riprova, serve un investimento da oltre 30 milioni di euro

Aurelio De Laurentiis, durante la scorsa estate, ha acquistato delle scommesse che stanno deludendo. Nel prossimo mercato, sia invernale che estivo, la dirigenza partenopea vuole investire su calciatori di spessore ed avrebbe messo ancora una volta nel mirino il giovane fenomeno Takefusa Kubo.

La sua valutazione aumenta di settimana in settimana e sarà necessario un investimento da oltre 30 milioni di euro. Kubo rappresenterebbe una nuova alternativa per l’attacco, consentendo a Politano di rifiatare.

KUBO INCANTA, AURELIO DE LAURENTIIS LO VORREBBE NEL SUO NAPOLI

Il Napoli già nella scorsa estate aveva messo il giocatore nel mirino. La Gazzetta dello Sport riporta: “Si scrive Kubo, ma si può leggere anche Gervinho. Nel senso che Takefusa Kubo, ala giapponese della Real Sociedad, ha quelle caratteristiche, tecniche e di velocità, che portano a un paragone con l’ivoriano che impressionò nella Roma di Rudi Garcia“.

“L’allenatore francese ama questi giocatori molto veloci, abili nelle ripartenze per ribaltare l’azione rapidamente e sorprendere difese avversarie in quel momento per forza di cose non perfettamente piazzate“.