Napoli, Kurzawa finisce nel mirino dei partenopei

Torna il calcio giocato, e con esso torna anche il calciomercato. Il Napoli ha attualmente un biglietto per la finale di Coppa Italia contro la Juventus. La sfida è prevista per mercoledì 17 giugno a Roma.

Nel frattempo però c’è spazio per il mercato, con i partenopei alla ricerca di un terzino sinistro, visto le continue condizioni precarie di Faouzi Ghoulam. Secondo indiscrezioni, uno degli ultimi nomi finiti sul taccuino di Giuntoli è il francese del PSG, ed ex Monaco, Layvin Kurzawa.

Il terzino mancino, classe ’92, è in uscita dal suo club, e potrebbe essere una valida opzione per il Napoli di Gattuso. A rafforzare l’idea è il fatto che Kurzawa andrà in scadenza a fine stagione e sarà quindi libero a parametro zero.

Il giocatore vorrebbe un ingaggio da 4/4.5 milioni netti a stagione, in più, dato che arriverebbe a costo zero, ci sarebbero da pagare diverse commissioni ai procuratori e, infine, un bonus alla firma.

Tutto questo, si sa, non piace molto alla società azzurra. Infatti, nelle ultime ore si sarebbe fatto avanti anche il Chelsea. Stando al Daily Express, i Blues dovrebbero già essere in contatto con il suo entourage. Vedremo quindi se il Napoli deciderà di sferrare l’attacco decisivo, in modo da battere tutta la concorrenza.