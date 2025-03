Napoli, Kvara non ha mai preso in considerazione le proposte arabe: l’unico desiderio era esprimersi ai massimi livelli

Khvicha Kvaratskhelia ha lasciato la SSC Napoli lo scorso gennaio. La trattativa con il PSG è andata spedita e, in pochi giorni, il calciatore ha lasciato la Campania ed è approdato a Parigi. Il rinnovo di contratto non è stato raggiunto e la proprietà non voleva avere problemi come accaduto con Osimhen.

Il caso-Kvara, in ogni caso, è diverso da quello dell’attaccante nigeriano. Il bomber partenopeo non ha mai preso in considerazione proposte da club che offrono ingaggi elevatissimi come l’Arabia Saudita. Giocando a Napoli, infatti, il georgiano non ha mai preso in considerazioni possibili proposte da club sauditi, turchi o della MLS. Da questi campionati potevano arrivare offerte superiori ai 100 milioni.

L’unico desiderio di Kvara è sempre stato quello di esprimersi ai massimi livelli ma comunque con un ingaggio importante. Il Napoli non è riuscito ad accontentarlo e non sarebbe andato oltre i 6 milioni di euro netti a stagione.

KVARA E L’ADDIO ALLA SSC NAPOLI: IL CAMPIONE GEORGIANO IN TRATTATIVA DA MESI CON IL PSG E NON HA MAI PRESO IN CONSIDERAZIONI LE PROPOSTE ARABE

Al PSG Kvara è ritornato a sorridere. Negli ultimi mesi a Napoli, complice sia le difficoltà di rinnovo che problemi in campo, non era più felice ed anche le sue prestazioni in campo non sono state eccellenti come la prima stagione in maglia azzurra, quella dello Scudetto.