Napoli, Kvara non vuole andare via: resta in azzurro e firma il rinnovo di contratto

Dal ritiro di Dimaro arriva la notizia più bella per il Napoli e riguarda uno dei calciatori più della squadra: Khvicha Kvaratskhelia. Il calciatore è infatti in trattativa per il rinnovo contrattuale con il presidente Aurelio De Laurentiis dopo aver espresso la sua volontà di non voler andare via da Napoli.

Secondo la Gazzetta dello sport il rinnovo è vicino: “L’idea è praticamente quella di raddoppiare l’ingaggio di Kvaratskhelia tra parte fissa e bonus, partendo da una base di 2,5 milioni garantiti, con un altro mezzo milione legato a obiettivi individuali e collettivi. Contestualmente, anche per tenere sempre molto alta la valutazione del calciatore agli occhi di possibili acquirenti, sarebbe ritoccata anche la durata, aggiungendo un ulteriore anno”.

Qualche mese fa il suo agente ha, intanto, confermato le voci sui club interessati: “C’è un forte interesse da parte di altri club. Kvara, però, pensa solo a vincere lo scudetto e alle partite del Napoli in Champions League“.