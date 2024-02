Napoli, Kvara può rischiare il posto con Calzona: il pupillo di Mazzarri insidiato da Lindstrom

Difficile giudicare l’operato di Francesco Calzona dopo pochi giorni dal suo approdo al Napoli. Nonostante ciò, il mister partenopeo ha mostrato tanto coraggio già nel suo esordio nella difficile partita del Maradona contro il Barcellona di Xavi. Nel secondo tempo, infatti, c’è stata la sostituzione di Kvara, che l’allenatore ha spiegato così.

“Io in campo tengo i giocatori che fanno bene, non i nomi. Politano ha fatto una partita strepitosa, quindi indipendentemente dal nome chi sta facendo bene resta in campo, chi non fa tanto bene no. Ho tanti grandi attaccanti, Simeone e gli altri hanno fatto molto bene, comunque Kvara è un top player e ci darà una grossa mano”.

Il discorso di Calzona è chiaro. In campo va chi fa e sta meglio, non i nomi che hanno portato la squadra, lo scorso anno, a vincere lo Scudetto. Una situazione simile a quella impostata da Garcia qualche mese fa ma che in pochi hanno capito.

CON CALZONA SI PARTE DA ZERO E TUTTI SONO IN DISCUSSIONE, LINDSTROM PUO’ LOTTARE PER UNA MAGLIA DA TITOLARE

In queste ultime settimane, Kvara, ha avuto il posto assicurato. Era diventato infatti il pupillo di Mazzarri e non veniva sostituito neanche quando le sue prestazioni non erano all’altezza. Ora si riparte da zero e tutti avranno la propria possibilità.

Tra questi vi è anche Lindstrom che, nelle ultime giornate, sta iniziando a mostrare giocate interessanti. L’attaccante ora potrebbe anche insidiare Kvara nel ruolo da titolare in queste ultime giornate di campionato.