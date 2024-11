Napoli, Kvara può scatenare un’asta la prossima estate: anche Guardiola non ha mai nascosto la sua ammirazione

Due anni fa nessuno si sarebbe aspettato il grande impatto di Kvaratskhelia in maglia azzurra. Infatti, nonostante ci fossero ottimi propositi si temeva l’impatto con la Serie A e soprattutto con il campo europeo in Champions League ma il georgiano ha subito convinto tutti.

Il merito dell’arrivo del giovane campione va tutto al ds Giuntoli che è riuscito a portarlo in azzurro per circa 10 milioni mentre, ad oggi, il suo valore di mercato è più che triplicato. Il presidente Aurelio De Laurentiis è in trattativa con l’agente del calciatore per il rinnovo del contratto che però è più difficile del previsto per via delle differenti cifre richieste, sia per l’ingaggio che per la clausola rescissoria.

NAPOLI, KVARA PUO’ ANDARE VIA CON O SENZA RINNOVO: LE BIG DEL CALCIO MONDIALE PRONTE A SCATENARE UN’ASTA. ANCHE PEP GUARDIOLA NON HA MAI NASCOSTO LA SUA AMMIRAZIONE PER IL TELENTO GEORGIANO

Sia con il rinnovo che senza, il futuro dell’attaccante è incerto e la prossima estate potrebbe andare via. In quel caso il Napoli dovrà trovare un nuovo attaccante e pochi sono i nomi a livello mondiale che possono essere paragonati al georgiano. In casa azzurra c’è già Neres il quale potrebbe comunque insidiarlo in vista della prossima stagione.

Per Kvara si può scatenare una vera e propria asta, con le big del calcio pronte ad investire 100 milioni di euro per acquistarlo. Real Madrid, PSG e tutti i maggiori club della Premier sono in attesa, Manchester City in primis. Pep Guardiola non ha mai nascosto la sua ammirazione per l’attaccante del Napoli e, se il Napoli deciderà di metterlo sul mercato, allora anche il potente club inglese potrebbe farci un pensierino.