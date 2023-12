Napoli, Kvara rassicura i tifosi e non si fa distrarre dalle voci di mercato

Kvara non pensa a lasciare il Napoli: il georgiano ha rassicurato i tifosi e non si è lasciato distrarre dalle voci di mercato

Nel contesto degli imminenti impegni stagionali e della necessità di risalire in classifica, la squadra del Napoli è altamente concentrata. Si prospetta un periodo intenso per garantire una posizione salda per la qualificazione agli ottavi di Champions League.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, Khvicha Kvaratskhelia, attaccante del Napoli, dimostra una notevole determinazione, nonostante le voci di mercato. In un’intervista a Geo Team, ha voluto tranquillizzare i tifosi azzurri, dichiarando di essere focalizzato al 100% sulla sua avventura napoletana, anche se la trattativa per il rinnovo contrattuale non è ancora stata avviata.

Kvara non molla

Oltre a condividere il suo sogno di bambino di giocare nel Real Madrid, il giocatore georgiano ha anche commentato il gol segnato contro l’Atalanta, evidenziando una celebrazione moderata.

“Eravamo reduci da un periodo difficile e pesante, ma in realtà in quel momento pensavo di essere in fuorigioco. Ogni gol mi emoziona. Voglio continuare a segnare per rendere felici i tifosi”, ha riferito l’attaccante della squadra azzurra.