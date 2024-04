Napoli, Kvara recupera per il Monza? Le sue condizioni fisiche

Il Napoli non sta vivendo la più brillante delle stagioni calcistiche. Se si considera il tanto agognato scudetto conquistato lo scorso anno, lo sconforto dei tifosi sale sempre di più. Da questo momento in avanti, gli errori non sono più permessi, specialmente a partire dalla gara di domenica a Monza, dove Francesco Calzona nutre la speranza di rivedere Kvaratskhelia in campo.

Problemi all’inguine per Kvara

Il georgiano, protagonista indiscusso dello scorso anno, sabato è stato costretto a rimanere ai box a causa di un problema all’inguine. Nella giornata di Pasquetta ha svolto un lavoro individuale sul campo e la sua condizione sarà monitorata giorno per giorno.

Senza di lui, il Napoli ha subito una carenza di talento offensivo durante un confronto diretto cruciale per le speranze di rilanciare la stagione, come riportato da La Gazzetta dello Sport. Non ci resta, dunque, che attendere ulteriori esami e dichiarazioni da parte dello staff tecnico e medico di Castel Volturno.