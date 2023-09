Napoli, Kvara si sta trasformando in Lorenzo Insigne? L’ironia del web

Dov’è finito Khvicha Kvaratskhelia? Se lo stanno chiedendo anche i tifosi napoletani. Contro il Bologna l’ennesima prestazione sottotono dell’attaccante. Quest’anno non ha mai completato l’intera partita ed anche ieri, Rudi Garcia, è stato costretto a sostituirlo (il mister ha dichiarato per problemi fisici, ndr).

Sono ormai sei mesi che non riesce a segnare e gli avversari hanno capito il suo modo di giocare. Quando viene raddoppiato non riesce a sfondare e cerca, in genere, sempre la stessa giocata. Un po’ come succedeva qualche anno fa con Lorenzo Insigne, il quale ha poi cambiato il proprio stile limitando il tiro a giro.

Ora, dal web, paragonano Kvara proprio all’attaccante del Toronto. In particolare, la fan page Napoli vhs official posta una foto in cui il capitano sta per assumere le sembianze di Lorenzo Insigne.