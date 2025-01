Napoli, Kvara va al PSG: giornali ed esperti di mercato annunciano l’operazione! Di Marzio: “Intesa verbale”

Khvicha Kvaratskhelia lascia la SSC Napoli e va al PSG. È questione di ore ma ormai, come annunciano le maggiori testate giornalistiche italiani ed esperti di mercato, è fatta per il trasferimento dell’attaccante alla corte di Luis Enrique, con l’accordo verbale con Aurelio De Laurentiis che è stato ormai trovato.

Alfredo Pedullà riporta: “La storia è finita, è meglio che vadano in pace. E senza polemiche. Tra Khvicha Kvaratskhelia e il Napoli il rapporto è ai titoli di coda dalla scorsa estate, ovvero da quando non c’erano margini per un rinnovo dopo quanto era accaduto nelle settimane precedenti”.

“Ovvero dal mancato prolungamento, malgrado numerosi incontri che non hanno portato ad alcun tipo di fumata bianca”. Anche da parte del Corriere dello Sport arrivano conferme: “Napoli – Kvara shock. Lascia Napoli: va al PSG. Manna vuole Zhegrova“, titola il giornale.

Nella serata di ieri, l’annuncio dell’accordo verbale ormai raggiunto da parte di Gianluca Di Marzio: “Confermato l’appuntamento in agenda la prossima settimana tra Napoli e PSG per definire il futuro di Kvara. L’intesa verbale tra i due club è molto vicina. Il club francese offre 70/75 milioni senza il prestito di Skriniar”.

“L’altra strada prevede l’inserimento del difensore slovacco nella trattativa (in prestito, con stipendio interamente pagato dal Napoli) per un totale di 80 milioni di euro. Il club azzurro preferisce la prima soluzione per andare poi a definire l’arrivo di Danilo quando avrà concluso il suo rapporto con la Juventus”.