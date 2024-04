Napoli, Kvara vuole restare: a fine stagione il nuovo contratto

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport rivela come l’interessamento del Barcellona per Kvara non abbia scomposto l’attaccante azzurro, il quale ha espresso la sua volontà di restare in azzurro e prolungare il contratto con la SSC Napoli.

“Il Barcellona, intanto, prende appunti e si mette in fila: è un’altra big d’Europa che si accomoda per Kvara. Ma il Napoli vorrà presto blindarlo. A fine stagione appuntamento per il rinnovo di contratto”.

“De Laurentiis ha apprezzato che il giocatore abbia chiesto di parlare di rinnovo solo quando il pallone avrà smesso di rotolare. Appuntamento a fine stagione, dunque, per guardarsi negli occhi e fissare nuove condizioni per ripartire insieme. Combaciano le volontà: Kvara vuole restare e il Napoli vuole blindarlo, riconoscendogli un ingaggio più alto come premio per le sue prime due stagioni italiane e per la serietà del professionista mostrata in tutti questi mesi”.

“Ho chiamato il clan di Kvara tre mesi fa, ci siamo riuniti nel mio ufficio. Gli ho anche scritto quello che avrei voluto fare, come avrei voluto allungare il contratto. Loro hanno detto: “Non si preoccupi, stiamo bene qua, a fine campionato ne riparliamo”. Come volete, se volete fare a fine campionato ne riparliamo”.

Sono queste le dichiarazioni del presidente Aurelio De Laurentiis di qualche settimana che confermano la volontà di Kvara di non andare via e prolungare il suo contratto con la SSC Napoli anche le prossime stagioni.