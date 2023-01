Napoli, Kvaratskhelia a casa contro la Cremonese: le sue condizioni in vista del derby di sabato

Kvaratskhelia ha guardato la partita contro la Cremonese da casa. Ecco come sta adesso in vista del derby di sabato

Khvicha Kvaratskhelia è diventato in poco tempo un punto fermo per il Napoli e per i tifosi azzurri. Il georgiano non ha preso parte alla partita contro la Cremonese, match importante per gli ottavi di finale di Coppa Italia, a causa dell’influenza. Come sta adesso? I tifosi sono preoccupati per il derby di sabato contro la Salernitana poiché la sua presenza in squadra è fondamentale.

Le condizioni di salute del georgiano

L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha fatto chiarezza sulle condizioni di salute dell’attaccante sinistro, il quale non dovrebbe avere problemi per la sfida di sabato. Da Castel Volturno, infatti, è trapelato che dovrebbe scendere in campo regolarmente. Vediamo cosa ha riportato il noto quotidiano sportivo:

“Per Salernitana-Napoli, in fin dei conti, c’è tempo, e la prima mossa, un dribbling secco senza se e senza ma, non poteva che essere il riposo, lontano dal freddo e dal gelo: una serata al riparo dalle insidie, poi oggi si vedrà e, probabilmente, si eviterà di azzardare con l’allenamento in una città in cui resiste l’allerta meteo.

Ma i margini per star bene esistono, eccome, e poi ieri sera Kvara già sembrava proiettato in quel derby da affrontare per la prima volta e per scoprire l’effetto che fa“.