Napoli, Kvaratskhelia arrabbiato: i motivi

Kvaratskhelia non sarebbe soddisfatto in quest'ultimo periodo: il georgiano vuole fare la differenza con il Genoa

Khvicha Kvaratskhelia, attaccante del Napoli, non sembrerebbe soddisfatto in quest’ultimo periodo. Il georgiano, infatti, ha perso la via giusta e sembrerebbe molto arrabbiato per le sue ultime performance.

I motivi

L’edizione di TuttoSport ha parlato di questo momento di negatività del georgiano: “Sabato saranno 181 giorni senza che Kvicha riesca a segnare un gol con la maglia del Napoli, mentre con la Nazionale è dal 26 settembre dello scorso anno (Gibilterra-Georgia 1-2) che non timbra più il cartellino.

Quasi un anno a digiuno, un fatto insolito, essendo sempre stato molto regolare in fase realizzativa, soprattutto con la Georgia dove è a secco da 5 partite, mentre nelle 6 precedenti aveva segnato 5 volte e perfezionato 3 assist.

A Garcia verrà restituito uno Kvara parecchio arrabbiato per queste performance non al suo livello, ma anche perché nelle ultime due sfide la Georgia ha incassato 7 reti realizzandone soltanto due e il suo rendimento parla di un solo tiro in porta, due fuori e zero assist”.