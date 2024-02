Napoli: Kvaratskhelia furioso per la sostituzione contro il Barcellona

A 20 minuti dalla fine del match contro il Barcellona, allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli arriva la sostituzione per Kvaratskhelia e Cajuste per lasciare spazio a Lindstrom e Traoré.

In quel momento il Napoli era sotto di un gol firmato Lewandowski e la tensione in campo era facilmente percepibile per la squadra di mister Calzona. La frustazione è esplosa, però, al momento della sostizione per Kvaratskhelia che proprio non ha gradito l’idea del neo mister azzurro.

Il georgiano, infatti, ha abbandonato il campo dirigendosi dietro ad una delle porte rivelando tutta la propria delusione per non essere riuscito ad imporsi nel primo tempo e per la sostituzione appena formalizzata.

Esce a testa bassa, in un gesto di stizza lancia via le fascette che ha ai polsi e visibilmente irritato commenta l’accaduto con fare contrariato.

Il gesto non è passato inosservato ai piani alti della dirigenza. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, infatti, l’attaccante potrebbe ricevere una multa da parte della società che non ha gradito l’atteggiamento mentre l’allenatore potrebbe optare per tenerlo in panchina in occasione del prossimo match di Serie A.