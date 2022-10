Napoli, Kvaratskhelia già verso il rinnovo: i dettagli e la proposta di De Laurentiis

Khvicha Kvaratskhelia, attaccante georgiano del Napoli, ormai sembrerebbe essere diventato un punto fermo e un grande trascinato della squadra allenata da Luciano Spalletti. Il club, infatti, sta già pensando al rinnovo così da blindarlo per i prossimi anni: ecco tutti i dettagli.

I dettagli del rinnovo e la proposta di Aurelio De Laurentiis

Il calciatore georgiano di 21 anni ha fatto letteralmente impazzire la società, tanto da essere già pronta a blindarlo. Il club partenopeo non ha dubbi, Kvaratskhelia ha la stoffa per fare grandi cose ed è per questo che il Napoli non lo lascerà andare così facilmente.

Il Corriere del Mezzogiorno, di fatti, ha parlato di statistiche molto positive che quasi sempre hanno portato il gol alla squadra: ad esempio, durante Napoli – Bologna, Kvaratskhelia ha prodotto sei passaggi chiave che hanno messo in condizione i suoi compagni di gonfiare la rete.

Secondo Sport Mediaset, la società sta già lavorando per proporgli un contratto con i fiocchi, impossibile da rifiutare. Il Napoli avrebbe già in mente un accordo da sottoporre agli agenti del calciatore.

L’intenzione di Aurelio De Laurentiis, dunque, è quella di raddoppiare l’attuale ingaggio di un milione e prolungare il contratto di un anno.