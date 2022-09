Napoli, Kvaratskhelia grande colpo: ma non è l’unico

Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, ha messo a segno un grande colpo con l’acquisto di Kvaratskhelia. Il calciatore georgiano sta dimostrando forti caratteristiche da fuoriclasse e questo noto a tutti stando agli ultimi match giocati. Tuttavia, non è il solo gran colpo del ds Giuntoli.

Kvaratskhelia strappato alla Juve

La Juventus era sulle tracce del giocatore georgiano ma il Napoli è riuscito a fare meglio per portarlo in azzurro. I risultati si sono visti durante le ultime partite di campionato e il match contro il Liverpool di Champions League.

Un altro gran colpo da non sottovalutare

Tuttavia, il giocatore georgiano non è l’unico grande colpo del ds Giuntoli. Kim Min-jae, difensore sudcoreano, non è affatto da sottovalutare poiché in 6 presenze ha già dimostrato il suo grande potenziale. Il calciatore ha segnato ben due gol ma possiede anche una bella tenuta difensiva. Anche in questo caso, Giuntoli ha battuto la Juve sulle tempistiche di acquisto, ma anche Inter, Tottenham e Roma, oltre al Rennes.