Napoli, Kvaratskhelia ha la gastroenterite: potrebbe recuperare con l’Empoli

Khvicha Kvaratskhelia è stato fermato da una gastroenterite. L’attaccante georgiano non si è presentato agli allenamenti ieri mattina e tornerà in campo non appena si sentirà meglio.

Le sue condizioni verranno attentamente monitorate nelle prossime ore, considerando che la partita contro l’Empoli è ancora distante di due giorni, lasciando quindi del tempo per il suo recupero.

Kvara disponibile per l’Empoli?

Il tecnico del Napoli nutre la speranza di rivederlo in campo il prima possibile, affinché possa prepararsi insieme ai suoi compagni per la trasferta ad Empoli. La sua presenza è di vitale importanza per il club azzurro, alle prese con una stagione molto complessa. Nonostante l’inaspettato contrattempo, c’è un clima di ottimismo. Questo è quanto riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport.