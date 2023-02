Napoli, Kvaratskhelia nuovo idolo sempre disponibile nei confronti dei tifosi

Khvicha Kvaratskhelia è diventato il nuovo idolo dei tifosi napoletani. Con Victor Osimhen sta letteralmente distruggendo il campionato di Serie A e la loro intesa è sempre migliore. Contro la Cremonese entrambi sono andati a segno e il Napoli ora può sognare sempre di più la vittoria finale.

Kvara, in questa prima parte di stagione, ha stupito tutti, anche gli stessi dirigenti del Napoli che l’hanno acquistato la scorsa estate per 10 milioni di euro. In occasione del suo 22esimo compleanno, il giocatore è stato letteralmente assalito dai tifosi azzurri, i quali l hanno incitato non solo allo stadio, ma anche sui social.

Si contano, infatti, migliaia di messaggi d’auguri per un giocatore che, dopo anni, sta riportando con la squadra lo Scudetto in Campania.

Anche durante le uscite a Castel Volturno, ci sono sempre dei tifosi pronti ad accogliere il georgiano, il quale si dimostra sempre disponibile nello scattare foto o firmare degli autografi.