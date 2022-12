Napoli, Kvaratskhelia potrebbe guadagnare di più: l’analisi di Schira

Nicolò Schira, giornalista ed esperto di calciomercato, ha aggiornato i tifosi del Napoli sull’andamento di Khvicha Kvaratskhelia, attaccante georgiano. Stando alle sue parole, Aurelio De Laurentiis sarebbe intenzionato ad aumentargli l’ingaggio pur di farlo restare nel club.

Le parole di Schira

Il giornalista ha scritto su Twitter: “Nonostante le ultime indiscrezioni e i tanti interessi, Kvicha Kvaratskhelia è incedibile per il Napoli, che lo considera un giocatore chiave per il presente e il futuro del club. Infatti De Laurentiis è pronto ad aprire una trattativa per un aumento di stipendio”.

Kvara: “I napoletani vivono per il calcio”

Ieri il giocatore era presente alla Apple Academy di Napoli dell’Università Federico II e ha parlato del suo rapporto con i tifosi e di come si sta ambientando in città. “I napoletani vivono per il calcio, l’ho capito sin dal primo momento in cui sono arrivato qui a Napoli. La prima volta che ho giocato al Maradona mi sono sentito un calciatore professionista vero” ha dichiarato il georgiano.

Il calciatore, dunque, ha fatto capire di trovarsi molto bene per ora e di non essere intenzionato a partire.