Napoli, Kvaratskhelia venduto in Inghilterra? Le parole di Braglia

Kvaratskhelia venduto in Inghilterra? Arriva la notizia bomba da Simone Braglia, ex portiere di Genoa e Milan

Simone Braglia, ex portiere di Genoa e Milan, ha rilasciato un’intervista al programma Maracanà in onda su TMW Radio. Per l’occasione, l’ex portiere ha parlato di Napoli e Juventus, nello specifico del futuro di Kvaratskhelia, georgiano protagonista della conquista dello scudetto.

Già venduto in Inghilterra

“Napoli? Quando un imprenditore massimizza il suo profitto, vincendo un campionato, alla fine vende. Per me De Laurentiis può dire addio a fine stagione. E so già che Kvaratskhelia è stato già venduto in Inghilterra.

Juventus? Giustifico Allegri e i giocatori per una situazione drammatica, stare sotto una pressione del genere non è facile per nessuno. Però poi c’è l’identità tecnica che non c’è. Alcune uscite di alcuni giocatori sono sintomatiche del fatto che non c’è più una leadership riconosciuta dell’allenatore. E poi ci sono le colpe di una società che ha fatto quel tipo di contratto al tecnico e ha depauperato un patrimonio tecnico e di valori costruito nel tempo” ha detto lo sportivo.