Napoli, la bomba da Bargiggia: “Per Mertens non si parla di rinnovo a meno che…”

Il Napoli continua a macinare successi in campionato confermandosi, dopo la vittoria in casa contro la Lazio, al primo posto in solitaria in classifica.

A 1 Station Radio, durante la trasmissione “1 Football Club”, è andato in onda lo spazio radiofonico dedicato al programma “Parola di Bargiggia”, con il noto giornalista e conduttore di UdineseTV.

“Per Mertens non si parla di rinnovo, il presidente non è intenzionato a continuare il rapporto col belga, a meno che non farà altre 15 partite come quella di ieri”, ha affermato, lasciando attoniti tutti i sostenitori del belga.

Ma non è finita qui: si è parlato anche di Lorenzo Insigne, che ormai da tempo è ritenuto in rottura con la dirigenza partenopea proprio per non essere riuscito a trovare un accordo per il rinnovo.

“Insigne a gennaio si accorderà con l’Inter: il rapporto tra il capitano ed De Laurentiis è ai minimi storici, ora è Lorenzo che non vuole più averci a che fare perché il patron è stato maleducato con lui in presenza dei suoi compagni di squadra. Con l’Inter, invece, è stato già trovato l’accordo sulla base di 5/6 milioni di euro netti all’anno”, si è riportato.