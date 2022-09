Napoli, la classifica del noto quotidiano parla chiaro: “Osimhen primo per occasioni gol sprecate”

Il Napoli ha iniziato decisamente con il piede giusto questa nuova stagione calcistica, con ottimi risultati raggiunti sia sul fronte campionato che Champions League. Tuttavia, c’è qualche giocatore che non ha ancora dato il meglio di sé.

Tra questi Victor Osimhen. Il Messaggero, in particolare, ha analizzato in un articolo le tante occasioni sprecate dalla Roma, citando una speciale classifica delle “big chance fallite”, ovvero gol divorati in campionato dai giocatori di Serie A.

Il primo in classifica, per occasioni sprecate, è l’attaccante del Napoli, Victor Osimhen. “Il primo è Osimhen, sotto di lui ecco comparire i due romanisti Abraham e Dybala, in quinta e sesta posizione rispettivamente Zaniolo e Ibanez”, cita il quotidiano.

Un altro calciatore del Napoli in questa classifica si trova poi all’ottava posizione, dove è collocato Lozano, con 3 gol mancati.

Ma non è finita qui. Nella Top 30, c’è anche Kvaratskhelia, al 29esimo posto, con 2 occasioni perse.