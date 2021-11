Napoli, la crescita esponenziale di Rrahmani e la sfida col Verona

Nelle ultime ore la Gazzetta dello Sport ha analizzato il match che andrà in scena domenica alle 18:00 tra il Napoli ed il Verona. Una gara che promette spettacolo, tra due squadre che hanno totalizzato ciascuna 7 punti in 9 partite.

Se da un lato il bottino risulta prevedibile, trattandosi di una squadra che è in piena lotta scudetto, dall’altro il dato stupisce un po’. L’Hellas Verona è attualmente all’ottavo posto in classifica in campionato ma ultimamente, da quando siede Igor Tudor sulla panchina, i numeri della squadra sono in linea con quelli delle altre big italiane.

Ci si aspetta dunque un match divertente e non scontato. Importante per entrambe le compagini, ma soprattutto per Amir Rrahmani, difensore del Napoli ed ex Verona. Il club partenopeo prelevò il difensore kosovaro nell’estate del 2020 per circa 14 milioni di euro. Ora il classe ’94 ne vale almeno il doppio.

Ciò che stupisce di Rrahmani è la crescita esponenziale che sta vivendo grazie all’attenta guida tecnica di Luciano Spalletti. Una personalità fuori dal comune, che ha spinto il tecnico di Certaldo a preferirlo costantemente ad uno spento Kostas Manolas, ormai scivolato indietro nelle gerarchie.

Caso vuole che nell’ultimo incontro tra Napoli e Verona, risultato poi fatale per la squadra partenopea, era stato proprio Rrahmani a siglare l’unica rete azzurra del match. Chissà che il difensore non possa ripetersi nel prossimo impegno di Serie A, in un contesto fortunatamente totalmente diverso.