Napoli, la delusione dei tifosi. Trombetti: “Osimhen disastro totale, il Psg avrà cambiato idea”

Dopo l’ennesimo colpo subito dal Napoli, questa volta contro il Barcellona, l’amarezza dei tifosi partenopei sembra essere cresciuta ancor di più nel corso delle ore successive alla partita. Tra coloro che hanno espresso la loro delusione c’è Guido Trombetti, noto non solo come ex rettore dell’Università Federico II di Napoli, ma anche come fervente sostenitore della squadra di calcio locale.

Le dure parole di Trombetti che poi punta il dito contro Osimhen

Nelle sue dichiarazioni rilasciate durante una recente intervista al programma L’Infedele su Televomero, Trombetti ha espresso il suo disappunto per l’andamento della squadra, evidenziando le criticità che stanno emergendo in questa stagione. Con tono malinconico, ha sottolineato come anche questa sconfitta abbia aggiunto una nuova pagina al libro delle delusioni dei tifosi napoletani.

“Il Napoli ha pagato un atteggiamento spregiudicato, la difesa era troppo alta”, ha detto senza troppi giri di parole. Ma non è tutto, perché l’ex rettore ha commentato anche alcune prestazioni dei giocatori, come quella di Victor Osimhen.

“Noi le cose le dobbiamo dire, bisogna essere sinceri. La gara del centravanti nigeriano è stata un disastro totale, non ha vinto un solo duello. Se il Psg lo ha visto contro il Barcellona, sicuramente cambierà idea. Preferirà risparmiare i 120, 130 milioni previsti dalla clausola risolutiva. Stesso discorso per i club inglesi e chi ha mostrato interesse sull’ex capocannoniere del campionato italiano di Serie A”, ha detto.