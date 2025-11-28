venerdì, Novembre 28, 2025
Calciomercato

Napoli, la difesa a tre potrebbe portare a nuove soluzioni di mercato: rinforzo in arrivo in difesa?

Moreno Zannone
Antonio Conte fonte foto: Wikipedia - Clément Bucco-Lechat
La decisione di Antonio Conte di passare stabilmente alla difesa a tre potrebbe influenzare in modo significativo le strategie del Napoli in vista del calciomercato di gennaio. Il nuovo assetto tattico sta offrendo maggiore solidità e compattezza al gruppo, ma allo stesso tempo sta evidenziando la necessità di ampliare le rotazioni nel reparto arretrato.

Con il nuovo sistema, servono difensori con caratteristiche ben precise: aggressività nell’anticipo e intelligenza nella gestione delle uscite palla al piede. Per questo la società sta valutando l’opportunità di rinforzare ulteriormente la difesa, magari puntando su un centrale d’esperienza anche in prestito fino a fine stagione.

Tra i profili più affascinanti c’è un nome che, inevitabilmente, scalda il cuore dei tifosi: Kim Min-jae. Il gigante sudcoreano del Bayern Monaco, protagonista di una stagione memorabile a Napoli due anni fa, sarebbe un ritorno straordinario e, soprattutto, molto gradito a Conte, che ne apprezza forza fisica, carisma difensivo e capacità di guidare il reparto.

Non sarà però un’operazione semplice: il Bayern considera Kim un giocatore importante, ma uno spiraglio potrebbe aprirsi qualora il club tedesco decidesse di alleggerire la rosa con un prestito di alto profilo.

