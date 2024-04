Napoli, la dirigenza ha scelto Pioli: le cifre del contratto che proporrà il club azzurro

La dirigenza della SSC Napoli avrebbe ormai deciso di puntare su Stefano Pioli. L’edizione odierna de Il Mattino riporta dell’interessamento del club azzurro e le cifre del possibile nuovo contratto del mister del Milan: “Pioli e De Laurentiis hanno avviato i primi contatti a gennaio, subito dopo il secondo rifiuto di Conte a sedersi sulla panchina del Napoli”.

“Il patron, fiutando il pericolo di un inutile inseguimento all’ex ct dell’Italia, ha preso in considerazione l’allenatore emiliano che dodici mesi fa ha eliminato il Napoli dalla Cham-pions. Il club azzurro proporrà un biennale a Pioli a 3 milioni a stagione. Insomma, in linea con il budget azzurro”.

“Pioli, ovviamente, rinvia ogni cosa alla fine del campionato e anche lui è perplesso al cospetto del clima che si respira a Napoli in queste ore: non vuole un anno sabbatico. E in Italia, l’unica panchina giusta per lui è quella del Napoli”.

FABRIZIO ROMANO ANNUNCIA LA CONCLUSIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO TRA IL MILAN E L’ALLENATORE STEFANO PIOLI

Conferme sull’addio del tecnico al Milan arrivano anche dall’esperto di mercato Fabrizio Romano: “Stefano Pioli verrà esonerato dal direttivo del Milan a fine stagione nonostante le dichiarazioni pubbliche dopo il derby. Il Milan è già alla ricerca di un nuovo allenatore”.