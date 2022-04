Napoli, la famiglia di Belotti non gradisce la soluzione: pista tramontata?

Nelle ultime ore Tuttosport ha parlato dalla situazione di calciomercato relativa a Andrea Belotti. Il ‘Gallo’ lascerà con ogni probabilità il suo Torino a parametro zero, poiché in scadenza contrattuale. L’accordo per il rinnovo non è mei stati trovato e quindi l’epilogo tra le parti è ormai scritto da tempo.

Da capire rimane ovviamente la nuova meta del centravanti granata. Secondo i media, vicino a Belotti vi è sempre stato il Napoli, interessato ad acquistare l’ex Palermo per affidargli il ruolo di vice-Osimhen.

L’ipotesi di un passaggio in azzurro sembra però molto remota soprattutto per un retroscena, riportato tra le pagine di Tuttosport. Secondo quanto si legge infatti, a far tramontare la vista che porta a Napoli vi sarebbe la famiglia di Belotti, poiché non intrigata dalla città e dall’ambiente.

Ovviamente il Napoli non è l’unico estimatore. Su Belotti vi sono anche il Milan, l’Atalanta e la Fiorentina. Un centravanti a parametro zero della qualità del capitano del Torino stuzzica un po’ tutti, ma in primis c’è da convincere lo stesso calciatore, che sta cercando un progetto serio ed ambizioso.

Gli scenari dunque sono tanti ed al momento è difficile immaginare la prossima squadra di Andrea Belotti. La certezza è che il longevo matrimonio con il Torino ormai è finito, e tra qualche mese le strade si separeranno.