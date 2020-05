Napoli, la “fase due” investe il trasporto pubblico: “Viaggiare si può, ma in sicurezza!”

Dopo le segnalazioni circa autobus sovraffollati e interruzioni del servizio a causa di viaggiatori che non volevano scendere nonostante le proteste dei conducenti, la ANM decide di diffondere un video con i consigli dell’esperto per aiutare gli utenti ad un uso più consapevole dei mezzi pubblici.

In queste ore infatti è stato pubblicato sugli account social dell’Azienda dei trasporti partenopea un video girato con il contributo del prof Nicola Coppola, ordinario dell’Università “Vanvitelli” di Napoli. Pochi secondi di filmato che potrebbero fare la differenza tra il viaggiare in sicurezza oppure esporsi a rischi inimmaginabili.

📌 Consigli per i passeggeri del trasporto pubblico nella Fase 2 del Professor Nicola Coppola, ordinario di malattie… Gepostet von Anm Napoli am Mittwoch, 6. Mai 2020

Consigli semplici e di vitale importanza per far fronte ad una emergenza dalla quale sia chiamati tutti a proteggerci. Gesti semplici che possono fare la differenza nella lotta al Covid-19 che, solamente in Italia, ha contagiato più di 200 mila persone determinando più di 25 mila decessi.

Un’emergenza che con l’arrivo della “fase due” corre il rischio di finire dimenticata e che potrebbe determinare una recrudescenza del morbo in zone finora addirittura rimaste immuni.

La situazione della linea 621 (sostitutiva per Mergellina) e degli orari sempre più frammentati e ridotti delle altre corse sono divenuti tristemente noti per l’eco che hanno avuto soprattutto online. Apprendere questi piccoli trucchi per abbassare il più possibile la possibilità di contagio appare quanto mai opportuno.