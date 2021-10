Napoli, la Fiorentina piomba su Petagna per sostituire Vlahovic

In casa Fiorentina la situazione riguardante Dusan Vlahovic è tutt’altro che rose e fiori. Il giovane attaccante serbo infatti non rinnoverà il proprio contratto con il club viola, e potrebbe dire così addio anche a gennaio.

Per tale motivo la Fiorentina si sta iniziando a guardare intorno per non farsi trovare impreparata nell’eventualità del caso. E, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, sulla lista della dirigenza viola vi sarebbero in particolare due nomi: Borja Majoral e Andrea Petagna.

Si tratta di due attaccanti già pronti e che conoscono molto bene la Serie A. Inoltre entrambi stanno trovando pochissimo spazio nelle rispettive squadre, e quindi abbordabili già nel mercato invernale.

Non è detto che comunque Vlahovic vada via in quel di gennaio, ma l’arrivo del nuovo centravanti non pare prescindere dalla sua partenza anticipata. In tal caso infatti l’allenatore Vincenzo Italiano sarebbe contentissimo di poter disporre di due centravanti validi per poter effettuare le proprie rotazioni.

Poi il prossimo anno la Fiorentina sarà chiamata a fare le proprie valutazioni, con Vlahovic che andrà in estate al miglior offerente. La cifra richiesta dai viola è alta, così come alto è il valore dimostrato dal centravanti. Non sarà certo un’impresa facile rimpiazzarlo degnamente.