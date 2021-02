Napoli, la Fiorentina sarebbe interessata a Gattuso per la prossima stagione

Rino Gattuso è attualmente l’allenatore del Napoli. La situazione in casa azzurra, però, non è delle migliori, con il tecnico partenopeo che ha fatto sapere il suo malcontento davanti alle telecamere.

Il suo futuro sulla panchina azzurra dipenderà tutto dalle prossime partite, con Aurelio De Laurentiis che potrebbe anche esonerare il suo allenatore.

In ogni caso il mister avrebbe già ricevuto, e rifiutato, alcune offerte importanti da parte dell’estero.

Anche in Italia, comunque, Rino Gattuso ha molti stimatori, soprattutto la Fiorentina del presidente Commisso.

Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, proprio Rino Gattuso sarebbe finito nel mirino del presidente Viola per la prossima stagione. Saputa dell’attuale situazione in casa Napoli, la dirigenza Viola si sarebbe già fiondata sull’allenatore del Napoli in vista del nuovo anno. In questa stagione, infatti, la Fiorentina sta attraversando un bel momento ed avrebbe individuato in Gattuso l’allenatore ideale per risalire la china la prossima stagione.