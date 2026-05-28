Napoli, la formazione di Max Allegri: 4-5 innesti da 70-80 milioni tra titolari e panchina

L’era di Massimiliano Allegri al Napoli è pronta a cominciare. Dopo giorni di riflessioni e contatti serrati, Aurelio De Laurentiis ha deciso di affidare all’ex tecnico del Milan la guida della squadra azzurra per aprire un nuovo ciclo dopo Antonio Conte. Una scelta forte, maturata nelle ultime ore, con il presidente convinto dall’esperienza e dalla capacità di Allegri di gestire un gruppo ricco di qualità e personalità.

La possibile idea tattica di Allegri sarebbe un 3-5-2 molto equilibrato ma allo stesso tempo tecnico e offensivo. In porta spazio a Milinkovic-Savic, protetto dal trio composto da Di Lorenzo, Rrahmani e Buongiorno. Sulle corsie agiranno Politano e Gutierrez, mentre il centrocampo potrebbe diventare uno dei più forti della Serie A con McTominay, Lobotka e soprattutto Kevin De Bruyne, chiamato a portare esperienza internazionale e qualità assoluta nella costruzione del gioco. In attacco la coppia sarebbe formata da David Neres e Rasmus Hojlund, profili che Allegri considera molto complementari.

PROBABILE FORMAZIONE NAPOLI (3-5-2): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, McTominay, Lobotka, De Bruyne, Gutierrez; Neres, Hojlund.

Il mercato estivo potrebbe essere particolarmente importante per completare la rosa richiesta dal nuovo allenatore. Il Napoli sarebbe pronto a investire tra i 70 e gli 80 milioni di euro, con l’obiettivo di inserire almeno 4-5 nuovi calciatori tra titolari e alternative di livello.

Restano molto caldi i nomi di Exequiel Zeballos, Adrien Rabiot, Oscar Gloukh Khalaili, Mario Gila e Richard Rios, tutti profili ritenuti adatti al calcio di Allegri. La sensazione è che De Laurentiis voglia costruire una squadra immediatamente pronta a lottare per lo Scudetto e ad affrontare una Champions League ambiziosa.