Napoli, la grande stagione di Scott McTominay inizia a far ‘rumore’

Il grande protagonista della stagione della SSC Napoli è senza dubbio il centrocampista Scott McTominay. Grazie alle sue grandi prestazioni, il calciatore ex United è subito diventato un punto di riferimento per Antonio Conte che difficilmente rinuncia al suo top player.

La stagione dello scozzese inizia a far ‘rumore’ anche fuori dai confini italiani ed avere estimatori in tutta Europa. Mentre al Manchester United si stanno ormai pentendo della sua cessione, sull’altra sponda, quella del Manchester City, Pep Guardiola guarda con interesse il calciatore.

GRANDE STAGIONE DI SCOTT MCTOMINAY CON LA MAGLIA DELLA SSC NAPOLI: LA STAGIONE DEL CENTROCAMPISTA SCOZZESE E’ DAVVERO STRAORDINARIA

McTominay è il classico centrocampista che apprezza l’allenatore del Manchester City, ovvero con una grande testa, forte di fisico e che riesce quasi in ogni stagione ad andare in doppia cifra.

La sua valutazione, dopo la grande stagione in maglia azzurra, è in aumento ed attualmente è superiore ai 40 milioni di euro. Facile immaginare che Aurelio De Laurentiis non si priverà del suo calciatore migliore visto il ritorno in UEFA Champions League la prossima stagione.