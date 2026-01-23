Napoli, la Juventus beffa Conte e De Laurentiis: l’attaccante ha scelto i bianconeri

Il Napoli incassa una delusione sul mercato offensivo. Nelle ultime ore il club azzurro aveva intensificato i contatti per Youssef En-Nesyri, individuato come uno dei profili ideali per rinforzare l’attacco, ma la corsa al centravanti marocchino si è conclusa con una fumata nera.

A spuntarla è stata la Juventus, che si è mossa con maggiore decisione e rapidità, convincendo il calciatore ad aprire al trasferimento in bianconero. A confermare lo scenario è stato Fabrizio Romano, che poco fa ha chiarito definitivamente la situazione: “Il Napoli non lo prende. Sull’attaccante è arrivata molto più forte la Juventus. È andata dritta sul calciatore che ha aperto al trasferimento”.

Una beffa per il Napoli, che vede sfumare un obiettivo ritenuto strategico per completare il reparto avanzato. En-Nesyri, reduce da stagioni importanti e apprezzato per fisicità, profondità e capacità realizzativa, era considerato un innesto ideale per il sistema di gioco azzurro. Tuttavia, l’inserimento deciso della Juventus ha cambiato gli equilibri della trattativa, portando il giocatore a scegliere Torino come prossima destinazione.

Ora il club partenopeo dovrà necessariamente guardare altrove, accelerando su alternative di livello per non farsi trovare impreparato. Dopo Giovane, il Napoli è alla ricerca di un attaccante centrale per sostituire Lorenzo Lucca.