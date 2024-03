Napoli, la Juventus e il Mondiale per Club. Zuliani: “Ennesima sceneggiata per giustificare fallimento”

Le parole di Aurelio De Laurentiis sulla Juventus e il Mondiale per Club hanno scatenato il giornalista Claudio Zuliani, il quale, sulle pagine de Il Bianconero, ha scritto: “La Juventus viene attaccata da sempre e sempre lo sarà ma dovrebbe capire che a soffrire sono soprattutto i suoi tifosi. L’ultimo episodio clamoroso riguarda le esternazioni del proprietario del Napoli ADL che vorrebbe, nel caso, la Juventus esclusa dal mondiale per club”.

“È chiaramente un tentativo di ricorso (contro cosa non si sa) preventivo per giustificare l’ennesimo fallimento del famoso ciclo mai iniziato ma fa ugualmente rumore”, continua il giornalista.

“La Juve non lo prende nemmeno in considerazione come è giusto nei confronti di una sceneggiata classica ma i mezzi di informazione non parlano d’altro. E analizzano i ragionamenti, prendono in considerazione le possibilità legali del ricorso, studiano il regolamento alla ricerca di una postilla […]”.

Claudio Ziliani, quindi, com’è evidente dalle sue dichiarazioni, non ha digerito le intenzioni del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, il quale sarebbe disposto anche ad agire per vie legali per partecipare alla competizione.