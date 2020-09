Napoli, la Juventus non acquisterà Milik: la Roma è ora in pole position per il polacco

Continua a tenere banco in casa Napoli la situazione di Arkadiusz Milik. Il polacco sogna la Juventus, ma nelle ultime ore, come riportato da Sportitalia, pare che la Vecchia Signora abbia comunicato al numero 99 azzurro che al momento non ci sono le condizioni per cui l’affare si possa concludere.

Quindi ora la Roma torna in pole position per il bomber polacco. I giallorossi però aspettano prima l’evolversi della situazione legata a Dzeko. Infatti, solo nel momento in cui partisse il bosniaco, direzione Torino, verrebbe fatta un’offerta concreta per Milik.

La situazione è quindi ancora molto ingarbugliata. Il patron del Napoli, De Laurentiis, tra l’altro, continua a chiedere molto per cedere l’ex Ajax, almeno fino a ieri.

E’ notizia infatti dell’ultima ora che il patron azzurro abbia abbassato le proprie pretese. Ora potrebbero bastare 20-25 milioni per far partire Milik. Questo è quanto riporta la Gazzetta dello Sport.

Milik è ormai ai margini del progetto. Gattuso non dovrebbe nemmeno convocarlo per le amichevoli. Il reparto offensivo ora è più che completo con Mertens, Osimhen e Petagna.