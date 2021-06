Napoli, la Juventus punta Ospina come vice Szczesny: la situazione

In casa Napoli pare finalmente essersi risolto il caso portieri. Dopo l’alternanza costante tra Meret e Ospina sotto la guida tecnica di Gennaro Gattuso, ora la società ha deciso fortemente di puntare sul giovane portiere friulano, mettendo il colombiano sul mercato.

Quello di David Ospina è un profilo che fa gola a molti: portiere d’esperienza, affidabile e molto abile con i piedi. Caratteristiche che, secondo quanto riportato da Tuttosport, avrebbero attirato sul portiere le attenzioni soprattutto della Juventus.

Il club bianconero vorrebbe David Ospina come secondo portiere, per sostituire Gianluigi Buffon. La trattativa però non è scontata quanto sembra, poiché Aurelio De Laurentiis non ha la minima intenzione di fare sconti per il cartellino del 32enne colombiano.

Inoltre sul portiere azzurro vi sarebbe anche la forte concorrenza della Fiorentina del neotecnico Gennaro Gattuso. L’allenatore calabrese ha allenato Ospina fino a poche settimane fa e lo ritiene, come sanno bene a Napoli, superiore anche a Meret.

Da non escludere così una sorta di mini asta per accaparrarsi le prestazioni sportive di Ospina, che però potrebbe anche sorprende tutti e rimanere in quel di Napoli a fare il secondo di Alex Meret. Nessuno scenario a riguardo è ancora delineabile, almeno fino a quando Luciano Spalletti non farà dal vivo le sue prime valutazioni sull’organico partenopeo.