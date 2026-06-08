Il calciomercato estivo potrebbe regalare un nuovo affascinante duello tra Napoli e Juventus. Nel mirino dei due club c’è Richard Ríos, centrocampista colombiano del Benfica che si è messo in mostra grazie alle sue qualità tecniche, alla forza fisica e alla capacità di abbinare quantità e qualità in mezzo al campo.

Il Napoli segue il calciatore da diversi mesi e avrebbe già raccolto informazioni approfondite sul suo profilo. La società azzurra considera Ríos un elemento ideale per rinforzare la mediana e, proprio per questo motivo, parte attualmente in vantaggio rispetto alla concorrenza. La Juventus, invece, si sarebbe inserita soltanto nelle ultime settimane.

La valutazione del cartellino si aggira intorno ai 25 milioni di euro, cifra ritenuta importante ma non proibitiva per entrambe le società. Il Benfica non sembra intenzionato a fare sconti e attende eventuali offerte ufficiali, mentre gli interessati continuano a monitorare con attenzione l’evoluzione della situazione.

Molto dipenderà anche dal futuro di Zambo Anguissa. Il Napoli, infatti, potrebbe affondare il colpo per Richard Ríos soltanto in caso di cessione del centrocampista camerunese. Se dovesse arrivare l’addio di Anguissa, il club di Aurelio De Laurentiis sarebbe pronto a trasformare il proprio interesse in una trattativa concreta.