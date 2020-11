Napoli, la Juventus su Maksimovic e Milik: proposto Bernardeschi agli azzurri

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato riguardo alla SSC Napoli, si starebbero intensificando i contatti tra la Juventus ed il club partenopeo. I bianconeri infatti, interessati già da tempo ad Arkadiusz Milik, hanno messo gli occhi anche su Nikola Maksimovic.

Entrambi i calciatori sono in scadenza contrattuale nel 2021, anche se con situazioni diverse. Milik è infatti destinato a dire addio al Napoli, per Maksimovic invece sono in corso i contatti per il prolungamento contrattuale.

La volontà del Napoli è quella di trattenere il difensore serbo, dimostratosi utilissimo e continuo nel completare il pacchetto difensivo azzurro. Ovviamente però una buona offerta della Juventus potrebbe completamente ribaltare le carte in tavola.

Al momento però l’intesa tra i due club è molto distante. La volontà bianconera infatti è quella di inserire nella trattativa il cartellino di Federico Bernardeschi. Tale profilo piace al Napoli ma non più di tanto. Da considerare comunque che i due calciatori azzurri richiesti dalla Juventus, essendo in scadenza contrattuale, potrebbero essere valutati molto poco.

Aurelio De Laurentiis però allo stesso tempo non ha alcuna intenzione di svendere i propri calciatori e addirittura potrebbe preferire di perderli a 0 (soprattutto nel caso di Milik). Ovviamente comunque il discorso con la Juventus è appena agli albori e manca più di un mese al mercato invernale. Chissà che non possa nascere qualcosa di serio dalla trattativa.