Napoli, la ‘minaccia’ di Spalletti: “Squadra in ostaggio al Maradona, se succede di nuovo lascio la panchina e vado via”

Al termine della partita persa contro il Milan, l’allenatore del Napoli, Luciano Spalletti, ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha parlato della partita e lanciato una frecciatina ai tifosi azzurri in vista della partita di ritorno in Champions League: “Sul clima non lo so“.

“Come mi è dispiaciuto vedere il nostro stadio, il Diego Armando Maradona, di una squadra che sta vincendo il campionato dopo 33 anni ed in una gara fondamentale per avere la tranquillità per la Champions vedere tutti contro tutti, è una roba che non riuscirò mai a capire e mi porterò dietro per sempre, è inspiegabile come si possa arrivare ad una cosa del genere. Al ritorno, per quello che ci giochiamo, io lascio la panchina e vado via“.

In vista della partita di ritorno, quindi, il mister azzurro vuole un Maradona carico per portare la squadra in semifinale. Come dichiarato, il mister è addirittura pronto a lasciare la panchina azzurra nel caso in cui dovessero esserci nuove contestazioni.

Spalletti ha infine dichiarato: “Lo meritano pure i ragazzi che sono eccezionali ma sensibili, si è giocato in un clima che non ci ha aiutato ed è inspiegabile prendere in ostaggio la squadra“.