Napoli – La mossa di Giuntoli per aggiudicarsi Samardzic

Il ds azzurro Cristiano Giuntoli ha più volte fatto sapere che non ci saranno importanti stravolgimenti nella rosa azzurra nella prossima sessione di mercato. L’obiettivo, piuttosto, è quello di blindare in maglia azzurra alcuni titolarissimi per ripartire con il piede giusto a gennaio.

Gli occhi, però, sono sempre puntati al mercato per non lasciarsi sfuggire allettanti occasioni. E’ il caso dello scambio Zanoli-Bereszyński, con ritorno in azzurro di Contini, che verrà ufficializzato a breve.

Un altro nome caldo sulla lista di Giuntoli è quello di Lazar Samardzic, centrocampista dell’Udinese che ha stregato il ds. Il prezzo fissato dai friulani è di circa 25 milioni di euro e non è ancora chiaro se il presidente De Laurentiis voglia davvero concludere l’affare in vista dell’estate 2023.

Certo è che Samardzic ha rubato il cuore di Giuntoli e Spalletti fin dall’ultima gara al Maradona e non è escluso che gli azzurri proveranno ad affondare il colpo nei prossimi mesi.

La strategia di Giuntoli per convincere l’Udinese, secondo quanto riferito da Valter De Maggio, potrebbe essere quella di concludere l’affare a gennaio ma lasciare il centrocampista nella squadra friulana fino alla fine del campionato.